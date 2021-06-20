20 июня 2021

ЛОР объяснил запах гнили после коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, насморк
Если человека приследует неприятный запах, то ему следует обратиться к ЛОРу Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Запах гнили, который могут чувствовать пациенты, переболевшие коронавирусом, связан с гайморитом, который мог спровоцировать COVID-19. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал ЛОР-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовы пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», — объяснил врач. Он подчеркнул, что в данном случае неприятный запах исходит именно от воспаленных гайморовых пазух.

По словам специалиста, заболевание коронавирусом может привести к риниту. Ринит же провоцирует гайморит. Отоларинголог рекомендовал обращаться с указанным симптомом ко врачу и сделать рентгеновский снимок или КТ пазух носа. Только после обследования точный диагноз будет ясен, подчеркнул Зайцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...