Боксеры спустя 15 лет вернули на Урал почетную награду. Видео

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Кубок России проходил в Екатеринбурге с 14 по 19 июня Фото:

Боксеры Уральского федерального округа выиграли командный кубок России по боксу среди мужчин. Кубок вернется на Урал впервые за 15 лет — с 2007 года. Тогда в составе победителей за команду выступал олимпийский чемпион Егор Мехонцев, который в этот раз вручил награду чемпионам.

Турнир проходил в Екатеринбурге с 14 по 19 июня. «В решающей встрече команда Уральского федерального округа со счетом 16:14 обошла коллектив из Центрального федерального округа», — сообщили в пресс-службе Федерации бокса России.

Так, уралец Никита Устинов (до 52 кг) в финале победил Василия Егорова, Бахтовар Назиров (до 56 кг) — Овика Оганнисяна, Кагир Минатуллаев (до 60 кг) — Германа Арджению, Алиса Шарифов (до 69 кг) — Игоря Свиридченкова, Андрей Ковальчук (до 75 кг) — Степана Хитаряна. В самой тяжелой весовой категории — свыше 91 кг — Ярослав Дороничев из УрФО победил Светослава Тетерина.

В финале уральские боксеры победили соперников из ЦФО
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Днем ранее бронзовыми медалистами стали боксеры из Приволжского федерального округа. Они оказались сильнее спортсменов из Санкт-Петербурга. «Бои на турнире были очень конкурентными и зрелищными. Оцениваю командный Кубок России на отлично и с точки зрения организации, и в плане спортивной составляющей. Финал был сумасшедшим по накалу страстей. Мне очень понравилась атмосфера в командах: все друг за друга болели, было единение внутри коллективов», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Он сообщил, что в 2022 году турнир пройдет в Перми.

Призовой фонд командного Кубка России в Екатеринбурге составил 20 миллионов рублей. 10 млн рублей получила команда, занявшая первое место, 7 млн рублей — второе место и 3 млн рублей — третье место.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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