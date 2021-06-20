20 июня 2021

Роспотребнадзор призвал сокращать рабочий день во время жары

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, девушка, погода, ноги, лето, ступени, жара, весна, лестница
Рабочий день советуют сокращать, если в офисе слишком жарко Фото:

Рабочий день следует сокращать на один час, если температура воздуха в офисе выше 28,5 градусов, на два часа — при температуре выше 29 градусов. Об этом заявили с пресс-службе Роспотребнадзора.

«В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градуса, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов — на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Работать на открытом воздухе при температуре 32,5 градуса и выше можно непрерывно не более 20 минут, напомнили в ведомстве. После этого необходимо сделать десятиминутный перерыв в охлаждаемом помещении. В общей сложности находиться на такой жаре можно не более четырех-пяти часов. В Роспортребнадзоре подчеркнули, что работа при жаре выше 32,5 градусов относится к опасным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. При этом в июле ожидается температура в пределах климатической нормы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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