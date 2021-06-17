В Гидрометцентре раскрыли, какая погода ждет россиян в июле

Июль в России будет либо в пределах климатической нормы, либо теплее обычного Фото: Анна Майорова © URA.RU

На территории России в июле ожидается температура в пределах климатической нормы или выше нее. Днем будет в среднем 20-27 градусов, на юге — до 33. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«Теплее нормы погода ожидается на Урале, в Западной Сибири, кроме Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Теплее нормы будут в Иркутской области, Забайкалье, в Хабаровском крае, Приморье, в Якутии, на Камчатке, в Магаданской области, на северо-востоке Чукотки», — передает слова синоптика «Российская газета».

По ее словам, в Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне плюс 11-16, днем — плюс 22-27 градусов. В европейской части РФ осадков выпадет в пределах климатической нормы. А вот на севере Западной Сибири, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах месяц будет засушливым. На юге Тюменской области и в Курганской областях ожидается дождливая погода. Похолодания в июле возможны в Коми и Архангельской области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. В Гидрометцентре предупредили москвичей об аномальной жаре 19—22 июня, пишет «Национальная служба новостей».