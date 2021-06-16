16 июня 2021

Гидрометцентр спрогнозировал волну аномальной жары в РФ

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В ЦФО придет волна аномально жаркой погоды Фото:

В Центральный федеральный округ России в субботу придет волна аномально жаркой погоды. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В субботу температура будет в центре Европейской России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27-32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Он подчеркнул, что температура воздуха будет на шесть-семь градусов выше нормы. По словам Вильфанда, это значительное отклонение.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что среднемесячная температура воздуха в России в июле и августе 2021 года будет выше климатической нормы. По его прогнозам, ожидается сухой сезон. Дефицит осадков может составить до 80%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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