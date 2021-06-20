Экономист рассказал, почему отказ России от доллара неизбежен

Россия неизбежно уйдет от доллара, так как зона его использования будет сокращаться по всем миру. Из-за этого у американской валюты возникнет масса проблем. Об этом заявил экономист Василий Колташов.
«Мир будет постепенно отказываться от доллара. По мере возрастания континентальной евразийской торговли она будет все менее долларовой. Зона использования американской валюты будет сокращаться, из-за чего у доллара возникнет масса проблем, прежде всего, инфляционных. А мы от этого получим только выгоду, поскольку нефть будет дорожать и дальше — не нужно удивляться, если скоро мы увидим 200—300 долларов за баррель», — цитирует Колташова «
По его словам, это станет наглядным выражением инфляционной долларовой проблемы, которую американцы сами же создали за последние 20 лет. Экономист отметил, что уже сейчас более 70% сделок в евразийской торговле проводится в нацвалютах. От американской валюты отказываются и коммерческие компании, добавил эксперт.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил агентству IRNA, что Россия намерена найти альтернативу доллару и перейти к национальным или другим валютам в расчетах с государствами, пишет телеканал 360. Кремль также сообщил о готовности к вероятному отказу от западных платежных систем, пишет агентство Nation News.
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