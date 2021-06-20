Автомобили Lada планируют продавать за миллионы рублей

Бренд Lada планируют вывести на более высокий ценовой сегмент в течение пяти лет. Об этом рассказал президент компании «АвтоВАЗ» Николя Мор.
«И вот эти модели они выведут бренд Lada несколько на более высокий ценовой сегмент в сравнении с текущим модельным рядом Lada», — сказал Мор ТАССу. По его словам, компания продолжит выпускать доступные автомобили по низким ценам.
«Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили, скажем так, на низовом пороге ценового сегмента, но в то же самое время в перспективе следующих пяти лет мы планируем выйти намного выше, чем порог в 1 млн рублей по цене», — сказал глава компании.
Также Мор сообщил, что компания планирует за год урегулировать долги на 20 миллиардов рублей перед своим акционером «Ростехом». РБК сообщает, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что «АвтоВАЗу» простят половину долга, а по другой половине может быть взаимозачет.
Ранее автоэксперт, координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов спрогнозировал, к чему приведет рост цен на Lada. Он рассказал URA.RU, что начнется устаревание автопарка в России.
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