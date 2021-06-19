19 июня 2021
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17 июня 2021

Курганских полицейских наградили после возвращения с Кавказа. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудников полиции встретили в Кургане после возвращения с Кавказа (архивное фото) Фото:

Сводный отряд УМВД России по Курганской области вернулся из длительной командировки на Северный Кавказ. Восемь сотрудников полиции по итогам выполнения служебных задач получили награды, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приказом начальника УМВД ряд сотрудников, вернувшихся из командировки, поощрены за смелость, самоотверженность, активное участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. Восемь полицейских награждены нагрудными знаками „За отличие в службе в особых условиях“, „За отличную службу в МВД“ I степени и „Отличник полиции“», — говорится в сообщении на сайте управления. Остальным сотрудникам, вернувшимся из командировки, объявили благодарность и вручили почетные грамоты.

На вокзале полицейских встретил глава управления Дмитрий Свинов. «Несмотря на особые условия несения службы, руководство временной оперативной группировки высоко оценило боевую слаженность сводного отряда зауральской полиции», — заявил он, поблагодарив сотрудников полиции за достойное выполнение задач.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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