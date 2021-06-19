Сводный отряд УМВД России по Курганской области вернулся из длительной командировки на Северный Кавказ. Восемь сотрудников полиции по итогам выполнения служебных задач получили награды, сообщает пресс-служба ведомства.
«Приказом начальника УМВД ряд сотрудников, вернувшихся из командировки, поощрены за смелость, самоотверженность, активное участие в обеспечении общественного порядка и общественной безопасности. Восемь полицейских награждены нагрудными знаками „За отличие в службе в особых условиях“, „За отличную службу в МВД“ I степени и „Отличник полиции“», — говорится в сообщении на сайте управления. Остальным сотрудникам, вернувшимся из командировки, объявили благодарность и вручили почетные грамоты.
На вокзале полицейских встретил глава управления Дмитрий Свинов. «Несмотря на особые условия несения службы, руководство временной оперативной группировки высоко оценило боевую слаженность сводного отряда зауральской полиции», — заявил он, поблагодарив сотрудников полиции за достойное выполнение задач.
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