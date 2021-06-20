Уничтожены уже, возможно, тысячи деревьев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Собственники участков в коттеджном поселке «Заповедник» в Сысерти написали коллективную жалобу в прокуратуру Свердловской области с просьбой остановить массовую вырубку деревьев под строительство новой очереди поселка. Об этом URA.RU рассказал один из владельцев земли, где вырубают лес.

«Вырубка началась в мае рядом с кварталом „Сокол“ коттеджного поселка „Заповедник“. Хотя, когда мы покупали участки, нам обещали, что именно в этом месте ничего вырубать не будут», — сообщила одна из владелиц земли.

По словам другого собеседника URA.RU, поселок входит в структуру поселка Габиевский, генплан которого был утвержден в 2018 году гордумой. Исходя из планов на этой территории была предусмотрена зеленая территория и не упоминалось о строительстве каких-либо объектов рядом с участками.

Местные жители сообщают, что уже уничтожены «сотни, возможно, и тысячи деревьев». В компании Villa и ООО «Лесные дачи» (юридическое лицо, на которое были оформлены участки) им ответили, что «собственник на своем земельном участке вправе осуществлять рубку зеленых насаждений по своему усмотрению».

Юрист из Екатеринбурга Роман Лукичев, представляющий интересы жителей поселка, уверен, что «установление в отношении спорных земельных участков зоны индивидуального жилищного строительства вместо функциональной зоны рекреации, которая не предусматривает возможность жилищного строительства, противоречит генплану».

В администрации Сысертского городского округа оперативно получить комментарий не удалось. Там попросили отправить запрос. На момент публикации ответ не поступил. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области URA.RU отметили, что «при поступлении обращения доводы будут изучены и будет соответствующая реакция».