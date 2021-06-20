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В Екатеринбург придут штормы с грозами. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
В Екатеринбурге ожидаются дождь и грозы Фото:

В Екатеринбурге ожидаются сильные ветра и грозы 22 июня и в конце текущей недели. При этом в городе ожидается жаркая погода, сообщают метеорологи.

«[22 июня в Екатеринбурге] дождь, гроза. Скорость ветра — 7—17 метров в секунду», — говорится на сайте сервиса Gismeteo. Ветра усилятся к 14:00 и утихнут ближе к ночи. Воздух при этом прогреется до 27 градусов.

Подобная погода установится и в конце недели. С 25 по 27 июня ожидаются ливни и грозы. Установится температура воздуха 29—30 градусов. В выходные скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду.

Ранее директор и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о приходе аномальной жары на Урал. Он предсказывал повышение температуры в середине июня.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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