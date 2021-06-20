В Екатеринбурге ожидаются дождь и грозы Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге ожидаются сильные ветра и грозы 22 июня и в конце текущей недели. При этом в городе ожидается жаркая погода, сообщают метеорологи.

«[22 июня в Екатеринбурге] дождь, гроза. Скорость ветра — 7—17 метров в секунду», — говорится на сайте сервиса Gismeteo. Ветра усилятся к 14:00 и утихнут ближе к ночи. Воздух при этом прогреется до 27 градусов.

Подобная погода установится и в конце недели. С 25 по 27 июня ожидаются ливни и грозы. Установится температура воздуха 29—30 градусов. В выходные скорость ветра будет достигать 11 метров в секунду.

Ранее директор и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о приходе аномальной жары на Урал. Он предсказывал повышение температуры в середине июня.

Фото: Gismeteo