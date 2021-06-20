Челябинский контрактник сбежал из части, чтобы отдохнуть

Челябинец сам «отправил» себя из армии почти в месячный отпуск Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области почти месяц искали пропавшего из части контрактника. Как выяснилось, рядовой сбежал на отдых. Внеочередной «отпуск» обойдется военнослужащему в 10 тысяч рублей штрафа, сообщили URA.RU в Магнитогорском гарнизонном суде.

«Рядовой Николаев, желая отдохнуть, 31 августа 2020 года не явился в войсковую часть дислоцированную в городе Чебаркуле Челябинской области. Незаконно находясь в городе Миассе, он проводил время по своему усмотрению, обязанности по службе не исполнял, в правоохранительные органы и органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения службы не обращался», — пояснили URA.RU в суде. В результате в отношении «отпускника» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, а равно неявку в срок без уважительных причин на службу).

Вечером 28 сентября Николаев, как ни в чем не бывало, вернулся в часть и продолжил исполнять свои обязанности. Поскольку срок его отлучки не превысил одного месяца, суд ограничился практически минимально возможным наказанием — штрафом в 10 тыс. рублей. Если бы контрактник «отдыхал» больше месяца, ему грозило бы лишение свободы на срок до пяти лет.