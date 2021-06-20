В Пермском крае хотят прикрыть шахту из-за множества нарушений

В ходе плановой проверки шахты «Рудная» выявлено свыше 200 нарушений (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Западно-Уральское управление Ростехнадзора требует приостановить деятельность шахты «Рудная». На промышленном объекте, расположенном в Горнозаводском районе Пермского края, выявлено более 200 нарушений. Это выяснилось в ходе плановой проверки, которую провело надзорное ведомство, сообщается на сайте Ростехнадзора.

«Западно-Уральским управлением Ростехнадзора проведена плановая проверка опасных производственных объектов II и III классов обособленного структурного подразделения „Сарановская шахта ‚Рудная‘“ АО „Серовский завод ферросплавов“. Выявлено 203 нарушения обязательных требований промышленной безопасности. Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела переданы в судебные органы для принятия решения о приостановлении деятельности», — говорится на сайте.

В частности установлено, что на шахте отсутствуют средства пожаротушения, связь между машинистом и работниками, которые спускаются в шахту, ограждения для безопасного производства работ. Ростехнадзор определил, что это «создает угрозу жизни и здоровью граждан, работников, осуществляющих свою трудовую деятельность на предприятии».

В отношении предприятия и должностных лиц возбуждено шесть административных дел по статьям о нарушении требований промышленной безопасности (ч.1 ст. 9.1, ст. 9.2 КоАП РФ). URA.RU рассказывало, что в октябре 2018 года в шахте «Рудная» произошло обрушение. В результате, пострадал человек, находившийся в тот момент в шахте.