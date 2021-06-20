Источник рассказал, что инцидент будет расследовать участковый Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Посетитель торгового центра «Парк Хаус» (Екатеринбург) ударил продавщицу, которая попросила посетителя надеть защитную маску. Пострадавшая сотрудница рассказала об этом URA.RU. Она также отметила, что написала заявление в полицию.

«Мужчина был то ли пьяный, то ли просто псих, — рассказала сотрудница отдела детских товаров „Парк Хауса“, пожелавшая не называть свое имя. — Он покупал машинку с дистанционным управлением. Сначала его вежливо попросила надеть маску кассир, он в бешенстве пнул тележку с товаром, и в конфликт вмешалась директор. Ему объясняли, что отказывают в приобретении товара, поскольку он нарушает масочный режим. Он был очень агрессивный, ругался матом, и тут я сказала: „Вам что, трудно купить маску за пять рублей?“. И он молниеносно ударил меня кулаком в челюсть».

Но и на этом нападавший не остановился. Уходя, он пригрозил, что вернется вечером и «кончит» сотрудниц «Детского мира». В тот же день, 19 июня, пострадавшая отправилась в отдел полиции № 3 и написала заявление. Там ей сообщили, что инцидентом займется участковый.

«Мне очень обидно и страшно за свою жизнь, — говорит женщина. — За нас никто не вступился, даже охранники, потому что они „не имеют право трогать посетителей“. А ведь мы выполняли свою работу и указ правительства о масочном режиме».

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. Там журналисту агентства пообещали прокомментировать информацию позднее.