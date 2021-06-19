В мэрии Кургана новое кадровое назначение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Роман Медведев назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана. Ранее он занимал пост первого зама главы Кетовского района. Информация о назначении размещена на сайте мэрии.

«21 июня Роман Медведев приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Временно исполняющая полномочия главы города Кургана Елена Ситникова представила Романа Олеговича директорам профильных департаментов администрации города Кургана и коллективу департамента жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в релизе.

Медведев окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция». Работал в сфере строительного бизнеса, занимался предпринимательской деятельностью, работал инженером в управлении капитального строительства Курганской области. С февраля 2020 года работал в администрации Кетовского района.

URA.RU писало, что в начале июня в администрации Кургана заговорили о новом претенденте на пост директора департамента ЖКХ. Инсайдеры считали, что Медведева присмотрела в подчиненные временно исполняющая полномочия главы Кургана Елена Ситникова. Она с ним работала в кетовской администрации и знает о его деловых качествах не понаслышке.

Роман Медведев назначен директором в департамент мэрии Фото администрации города Кургана