В Кремле заявили о неизбежной ревакцинации россиян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Челябинск , медсестра, ампула, медик, прививка, прививочный кабинет, медицина, врач, вакцинация, доктор, covid, ковид
Россиянам предстоит ревакцинация от COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У каждого человека разная динамика формирования и сохранения антител к коронавирусу, но ревакцинация в любом случае неизбежна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но ревакцинация является неизбежной для тех, кто хочет обезопасить себя, близких и окружающих», — сообщил Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля отметил, что Путин постоянно получает доклады по обстановке с коронавирусом в России.

Также Песков согласился, что платные тесты на наличие антител к COVID — недешевые. При этом тестировать граждан бесплатно не планируется, добавил он. «Разговоров о том чтобы было бесплатно не ведется, мне неизвестно об этом. Но такова реальность, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сказал он.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев рассказал URA.RU, у кого не вырабатываются антитела к коронавирусу. По его словам, антител не появляется у людей со сниженным иммунитетом и аутоиммунными болезнями.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...