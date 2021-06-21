В Кремле заявили о неизбежной ревакцинации россиян

Россиянам предстоит ревакцинация от COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У каждого человека разная динамика формирования и сохранения антител к коронавирусу, но ревакцинация в любом случае неизбежна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Персонально у каждого человека разная динамика с антителами, но ревакцинация является неизбежной для тех, кто хочет обезопасить себя, близких и окружающих», — сообщил Песков во время конференц-колла. Представитель Кремля отметил, что Путин постоянно получает доклады по обстановке с коронавирусом в России.

Также Песков согласился, что платные тесты на наличие антител к COVID — недешевые. При этом тестировать граждан бесплатно не планируется, добавил он. «Разговоров о том чтобы было бесплатно не ведется, мне неизвестно об этом. Но такова реальность, тенденции пока скорее плохие, чем хорошие», — сказал он.

Ранее главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев рассказал URA.RU, у кого не вырабатываются антитела к коронавирусу. По его словам, антител не появляется у людей со сниженным иммунитетом и аутоиммунными болезнями.