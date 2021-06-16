В Минздраве рассказали, у кого не вырабатываются антитела к COVID

Антитела к коронавирусу могут не вырабатываться при сниженном иммунитете или аутоиммунных заболеваниях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Антитела к COVID-19 не вырабатываются у людей со сниженным иммунитетом и аутоиммунными заболеваниями. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

«У пациентов, имеющих врожденное или приобретенное иммунодефицитное состояние, может недостаточно вырабатываться или не вырабатываться вообще поствакцинальный иммунитет и вируснейтрализующие антитела. То же происходит у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию. Это касается ряда аутоиммунных болезней (красная волчанка, ревматоидный артрит, ряд онкологических заболеваний)», — отметил Токарев.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог Эдуард Шунков подчеркнул, что у большинства людей, которые перенесли коронавирус или прошли вакцинацию, антитела вырабатываются, но не все тесты могут их показать. «Используются методы для исследования наличия антител к определенным белковым молекулам, находящимся на поверхности вирусной частицы, и когда идет совокупный по антителам анализ, вероятно, анализаторы не улавливают те антитела, которые были выработаны в результате внедрения вакцины или после того, как человек переболел», — отметил он.

Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор биологических наук Виталий Зверев в разговоре с URA.RU подчеркнул, что отсутствие антител к COVID-19 в крови у переболевших и привитых не означает, что организм не защищен. «Если антитела исчезают, это не значит, что человек становится не иммунным к этому вирусу. Нет достоверных сведений, что при повторном заражении человек вновь тяжело заболеет. Если возбудитель попадает в организм, специальные лимфоциты реагируют и появляются антитела», — добавил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказал предположение, что причиной роста заболеваний коронавирусом в стране мог стать московский штамм COVID-19. Собственная мутация начала распространяться по РФ.