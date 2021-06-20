Алексей Текслер решил дополнительно обезопасить от COVID себя и окружающих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сделал прививку от коронавируса. Об этом глава региона сообщил в Instagram.

«Поставил прививку от ковида. Это ответственность перед вами, коллегами, родными и близкими. Плюс готовлюсь к серии поездок в муниципалитеты. Хочу вживую общаться с жителями, не подвергать никого риску. Поставить прививку врачи советуют даже тем, у кого есть антитела. Как раз мой случай: антитела есть, но их количество со временем снизилось», — написал Текслер.

В марте Текслер сообщал, что не собирается прививаться, поскольку уже перенес COVID и имеет антитела. До этого он обещал провакцинироваться не раньше, чем процедура станет доступной всем жителям региона.

Уверенный подъем заболеваемости обозначился в Челябинской области с начала прошлой недели, когда число новых заражений начало расти. На брифинге 16 июня первый вице-губернатор Ирина Гехт констатировала, что до региона докатилась третья волна пандемии. Последние трое суток инфицированных на Южном Урале ежедневно прибавляется больше, чем по сто человек. Власти уже отменили несколько мероприятий всероссийского уровня. В столице Южного Урала возобновляется тотальная дезинфекция в общественных местах и многоквартирных домах.

Фото: официальный аккаунт Алексей Текслера в Instagram