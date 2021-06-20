20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

Мэр Челябинска отдала новый приказ из-за коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ирина Текслер и Наталья Котова в тренировочной квартире для инвалидов. Челябинск, портрет, котова наталья
Мэр Наталья Котова распорядилась возобновить тотальную дезинфекцию в Челябинске Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом заставил власти Челябинска вернуться к масштабной обработке общественных пространств и жилых домов дезинфицирующими составами. Соответствующий приказ отдала на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова.

«В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу следует возобновить дезинфекцию общественных пространств. В том числе парков, скверов, остановок общественного транспорта, детских площадок и подъездов в многоквартирных домах. Обработка должна проводится не менее двух раз в неделю, отчитываться ежедневно», — распорядилась Котова. Также она попросила продумать вопрос о раздаче масок на входе в крупные торговые центры.

Власти Челябинской области заявили о подъеме заболеваемости коронавирусом и приходе третьей волны пандемии 16 июня. При этом более 60% случаев новых заражений дает столица региона. Число вновь заразившихся и умерших от COVID-19 южноуральцев растет несколько дней подряд. На Южном Урале отменены сразу несколько знаковых мероприятий: Ильменский и Бажовский фестивали, а также всероссийский Бушуевский фестиваль оружейников.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...