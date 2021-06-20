Мэр Челябинска отдала новый приказ из-за коронавируса

Мэр Наталья Котова распорядилась возобновить тотальную дезинфекцию в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом заставил власти Челябинска вернуться к масштабной обработке общественных пространств и жилых домов дезинфицирующими составами. Соответствующий приказ отдала на аппаратном совещании мэр города Наталья Котова.

«В связи с ухудшением ситуации по коронавирусу следует возобновить дезинфекцию общественных пространств. В том числе парков, скверов, остановок общественного транспорта, детских площадок и подъездов в многоквартирных домах. Обработка должна проводится не менее двух раз в неделю, отчитываться ежедневно», — распорядилась Котова. Также она попросила продумать вопрос о раздаче масок на входе в крупные торговые центры.

Власти Челябинской области заявили о подъеме заболеваемости коронавирусом и приходе третьей волны пандемии 16 июня. При этом более 60% случаев новых заражений дает столица региона. Число вновь заразившихся и умерших от COVID-19 южноуральцев растет несколько дней подряд. На Южном Урале отменены сразу несколько знаковых мероприятий: Ильменский и Бажовский фестивали, а также всероссийский Бушуевский фестиваль оружейников.