20 июня 2021
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Чиновник мэрии столицы ЯНАО отличился на музыкальном конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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Вице-мэр получил призы как исполнитель в составе ансамбля и как автор музыкального произведения Фото:

Заместитель главы Салехарда (ЯНАО) по спорту, культуре и молодежной политике Иван Вершинин стал обладателем сразу двух престижных наград на международном музыкальном конкурсе «Поколение творчества» — как музыкант и как композитор. О достижениях чиновник рассказал на своих страницах в социальных сетях.

По сообщению вице-мэра, главный приз конкурса получил ансамбль «Yamal classic» за исполнение Tango pour Claude Ришара Гальяно — там Вершинин исполнил соло на баяне. «Ваш покорный слуга также заявился в категории, где соревновались авторы и композиторы, мой джаз — вальс „Ямальский снегопад“ получил первую премию в данной категории», — рассказал чиновник, не забыв поблагодарить своих друзей-музыкантов, принимавших участие в записи клипа для конкурса.

Вершинин занял пост вице-мэра Салехарда в ноябре 2020 года, отдельная должность была создана после ухода из горадминистрации управделами Александра Зорина по истечении контракта. Его обязанности были распределены между другими структурами, а вместо управделами учреждена отдельная должность зама главы, которую занял экс-депутат окружного заксобрания от ЛДПР.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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