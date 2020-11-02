Иван Вершинин займется социальной сферой в Салехарде Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым заместителем главы Салехарда стал экс-депутат заксобрания ЯНАО от ЛДПР Иван Вершинин. Такое решение принял мэр окружной столицы Алексей Титовский. О грядущем назначении Вершинина источники URA.RU сообщали еще в середине октября.

«Сферу молодежной политики, спорта и культуры будет курировать отдельный заместитель главы города. Им назначен Иван Вершинин», — подтвердили в пресс-службе мэрии Салехарда. Накануне депутаты городской думы утвердили перераспределение полномочий внутри социального блока администрации. В отдельное направление выделили сферы, кураторство над которыми взял Вершинин.

Отмечается, что число заместителей у Титовского осталось прежним. Мэрию покинул управляющий делами Александр Зорин, у которого истек контракт. Его обязанности распределили между действующими структурами администрации, а должность управляющего делами упразднили.

В разговоре с URA.RU Вершинин подтвердил свое назначение. «Буду стараться быть полезным для жителей города», — кратко заявил новый замглавы. От подробных комментариев политик отказался, сославшись на высокую занятость.

Вершинин в пору депутатской деятельности был известен многочисленными жалобами и обращениями в органы власти. Летом политик отказался идти в новый созыв заксобрания ЯНАО. В ямальской политтусовке звучали версии, что ему предложат высокий пост в одной из администраций в обмен на лояльность. В октябре источники URA.RU сообщили, что Вершинин станет новым замглавы Салехарда. Инсайдеры придерживались мнения, что, несмотря на принадлежность ЛДПР, экс-депутат сумеет найти компромисс с властью.