19 июня 2021
18 июня 2021

В Кургане ЧОП незаконно продляли лицензии. Претензию высказали Росгвардии

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация здания правительства. Курган, минирование, полиция, росгвардия, эвакуация, минирование правительства
В Кургане Росгвардии вынесено представление Фото:

Начальнику управления Росгвардии по Курганской области Андрею Быстрову прокуратура вынесла представление. Еще два сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения в их работе касались выдачи лицензий частным охранным предприятиям (ЧОП). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

«Проверкой выявлены факты незаконного продления лицензий отдельным частным охранным предприятиям города Кургана, которые в нарушение закона „О частной детективной и охранной деятельности в РФ“ осуществляют деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, не связанную с оказанием охранных услуг», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также нарушения обнаружились у Центра лицензионно-разрешительной работы. В ходе проверок сотрудники долгое время не принимали меры к привлечению должностных и юридических лиц к ответственности. На момент проверки установлено, что на складе долго хранится большое количество изъятого у населения оружия, при этом вопрос об их реализации либо уничтожении не решается.

URA.RU ранее писало, что прокуратура Кургана выявила частное охранное предприятие, обслуживавшее пожарные сигнализации в организациях города. Проверкой выявлены факты оказания охранной организацией [ООО ЧОО «Витязь Ставр»] услуг по техническому обслуживанию устройств пожарной автоматики, что противоречит требованию закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».

Обновлено в 16:49 (уральское время): В пресс-службе регионального управления Росгвардии URA.RU прокомментировали, что по указанным фактам проведена служебная проверка. Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к ответственности.

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