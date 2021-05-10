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На предприятиях Кургана пожарную сигнализацию чинили охранники

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В Кургане выявили ЧОП, обслуживавший пожарные сигнализации Фото:
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Задержан экс-глава курганского ГУ МЧС Олег Рожков

Прокуратура Кургана выявила частное охранное предприятие, обслуживавшее пожарные сигнализации на предприятиях города. Нарушения были выявлены в ходе массовых проверок после окончания расследования дела бывшего начальника областного МЧС Олега Рожкова. Об этом URA.RU рассказали в силовом ведомстве.

«Проверкой выявлены факты оказания охранной организацией [ООО ЧОО «Витязь Ставр»] услуг по техническому обслуживанию устройств пожарной автоматики, что противоречит требованию закона «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», — говорится в ответе ведомства на запрос URA.RU.

В отношении компании возбуждено административное производство по части третьей статьи 14.1 КоАП («Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований лицензии»). Вопрос аннулирования лицензии на охранную деятельность в дальнейшем будет решаться при наличии оснований, отметили в прокуратуре. Получить комментарии в охранной организации URA.RU не удалось. На звонок по номеру, указанному в открытых источниках, не ответили.

Дело сейчас рассматривается в арбитражном суде Курганской области. В материалах говорится, что заявление подано заместителем прокурора Кургана. Первое заседание пройдет 27 мая.

Ранее из-за нарушения требований пожарной безопасности были закрыты несколько учебных корпусов Курганской сельхозакадемии. Выселение грозило и постояльцам общежитий вуза, но властям удалось вовремя вмешаться в проблемы федерального учреждения. Пожарную сигнализацию отремонтировали, граждан выселять не пришлось.

В Кургане вскоре начнется суд над экс-главой МЧС Олегом Рожковым. Бывшего чиновника обвиняют в коррупционных преступлениях.

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