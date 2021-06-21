СМИ: сколько россиян лишились денег из-за пенсионной реформы

Количество пенсионеров в России сократилось из-за пандемии и пенсионной реформы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Количество пенсионеров в России за последние два года сократилось больше, чем на миллион человек. Их число стало уменьшаться после повышения пенсионного возраста — гражданам стали реже назначать пенсию. Свою роль также сыграла пандемия коронавируса.

«По итогам первого квартала 2021 года в России насчитывалось 42,598 млн пенсионеров, сообщил Росстат. Это почти на 1,27 млн человек меньше, чем в начале 2019 года», — сообщают «Открытые медиа».

Отмечается, что число пенсионеров стало уменьшаться после начала пенсионной реформы в 2019 году. Из-за того, что возраст выхода на пенсию по старости увеличился на полгода, ПФР стал назначать меньше пенсий. По сравнению с 2018 годом, число страховых пенсий в 2019 году сократилось на 41%, а пенсий по государственному обеспечению — на 9%. Общее число пенсионеров за год уменьшилось на 326 200 человек.

Одновременно с этим, за 2020 год, по данным Пенсионного фонда, количество пенсионеров сократилось сразу на 568 700 человек. Причинами стали не только плановое повышение пенсионного возраста, но и высокая смертность пожилых россиян из-за пандемии COVID-19. По данным Росстата, избыточная смертность граждан старше 60 лет составила 300 251 человек. За первый квартал 2021 года количество пенсионеров сократилось еще на 379 тысяч. Причинами также стали очередное повышение пенсионного возраста и пандемия.

В марте Кабмин сообщил, что не обсуждает новое повышение увеличение пенсионного возраста. Об этом ранее предостерег депутат КПФР Валерий Рашкин. Кабмин заявил, что подобные изменения не планируются и в правительстве «нет рабочей группы по пенсиям», передает «Национальная служба новостей».