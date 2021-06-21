РФ признала нежелательной организацию, связанную с топ-вузом РФ

Деятельность «Бард колледжа» несет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, заявили в Генпрокуратуре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генпрокуратура России признала «нежелательной организацией» американскую образовательную НПО Bard College. При её участии в Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ), где учился президент РФ Владимир Путин, был создан факультет свободных искусств и наук.

«По результатам изучения поступивших материалов 21 июня Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности образовательной иностранной неправительственной организации „Бард колледж“ (Bard College, США)», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы надзорного ведомства. По данным Генпрокуратуры РФ, деятельность Bard College представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности страны.

Ведомство передало информацию о своем решении в Минюст России. Bard College станет 35-й НПО в перечне нежелательных иностранных и международных неправительственных организаций.

Частный университет Bard College находится в городе Аннандейл-на-Гудзоне (США, штат Нью-Йорк). Он был основан в марте 1860 года. Bard College сотрудничал с Санкт-Петербургским государственным университетом, где учились президент России Владимир Путин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В частности, организация является основным партнером факультета свободных искусств и наук СПбГУ.

В начале июня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который запрещает россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных НПО. Сами неправительственные организации будут обязаны отчитываться о любой денежной операции, сообщает «Национальная служба новостей».