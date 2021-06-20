20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

ГИБДД ХМАО оштрафовала мужчину, истекающего кровью. Он спешил в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
Сотрудники ГИБДД выписали штраф жителю Югорска, который спешил в больницу Фото:

Сотрудники ГИБДД по ХМАО выписали штраф жителю города Югорска, который спешил в больницу с отрезанной фалангой пальца. Об инциденте мужчина рассказал в социальных сетях.

Мужчина сообщил, что отрезал фалангу пальца циркулярной пилой. «По пути в больницу остановили сотрудники ДПС и вместо того что бы помочь или хотя бы сопроводить до больницы, решили что помогать нужно только государству и выписали штраф», — написал мужчина в группе «ЧП Югорска и Советского района (Новости ХМАО)» во «Вконтакте».

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по ХМАО. На момент публикации ответ не был получен.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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