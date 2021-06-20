Сотрудники ГИБДД выписали штраф жителю Югорска, который спешил в больницу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудники ГИБДД по ХМАО выписали штраф жителю города Югорска, который спешил в больницу с отрезанной фалангой пальца. Об инциденте мужчина рассказал в социальных сетях.

Мужчина сообщил, что отрезал фалангу пальца циркулярной пилой. «По пути в больницу остановили сотрудники ДПС и вместо того что бы помочь или хотя бы сопроводить до больницы, решили что помогать нужно только государству и выписали штраф», — написал мужчина в группе «ЧП Югорска и Советского района (Новости ХМАО)» во «Вконтакте».

URA.RU направило запрос в ГУ МВД по ХМАО. На момент публикации ответ не был получен.