Власти РФ урежут финансирование пенсий на сотни миллиардов

Пенсионный фонд лишиться 500 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пенсионный фонд получит в 2022—2023 годах на 500 млрд рублей меньше поддержки из бюджета, чем планировалось изначально. Об этом говорится в материалах Минфина к будущему проекту федерального бюджета на следующие три года

Как сообщают «Ведомости», изначально бюджет ПФР предусматривал дотации в 2022 и 2023 годах в размере 3,9 трлн и 4 трлн рублей соответственно. Однако Минфин предложил уменьшить каждую из низ примерно на 250 млрд рублей.

Минфин не ответил на издания. Однако в Минтруде подтвердили информацию. По словам собеседника, фонду не потребуется такой высокий уровень бюджетной помощи, поскольку рост зарплат и, следовательно, поступлений страховых взносов превзошел ожидания.

Ранее стало известно, что количество пенсионеров в России за последние два года сократилось больше, чем на миллион человек. Их число стало уменьшаться после повышения пенсионного возраста — гражданам стали реже назначать пенсию. Свою роль также сыграла пандемия коронавируса. В марте Кабмин сообщил, что не обсуждает новое повышение увеличение пенсионного возраста, передает «Национальная служба новостей».