Ядовитый металл вывезли на утилизацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Магнитогорска выкопал в палисаднике спрятанные неизвестными упаковки со ртутью общим весом семь килограммов. Об этом сообщили URA.RU в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Владелец частного дома в магнитогорском поселке Железнодорожников перекапывал палисадник и обнаружил в земле блестящий металл. Он немедленно сообщил об этом в Службу спасения. Прибывшая на место происшествия группа обнаружила пластиковую канистру, в которой были спрятаны запакованные в целлофан бутылки с ртутью. По предварительной оценке, они пролежали в земле более 10 лет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Следов утечки или загрязнения почвы ртутью не обнаружено. Ртуть в герметичной упаковке вывезена с участка для дальнейшей утилизации.

Даже в 100-кратной предельно допустимой концентрации пары ртути не имеют цвета, запаха, вкуса и обладают замедленным действием на организм. Последним громким ЧП в Челябинской области стало обнаружение ртути в деревне Шумаки. Как она попала в скважину, снабжающую питьевой водой местную школу и часть жилого сектора, сейчас разбирается СКР. На данный момент скважина заглушена, вода в дома подается из другого источника.