Как отравили ртутью водопровод под Челябинском

В Челябинской области ждут возбуждения уголовного дела об отравлении скважины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Майские праздники в Коркинском районе Челябинской области в буквальном смысле были отравлены. В водопроводе деревни Шумаки, от которого запитаны местная школа и дома жителей, нашли ртуть. Как она появилась в единственной из многочисленных деревенских скважин, насколько превышена безопасная норма и есть ли пострадавшие? Ответы попытались получить корреспонденты URA.RU, поговорив с представителями власти, силовиками, геологами и санитарными врачами.

Что представляет из себя «ртутная скважина» в Шумаках? Как могло получиться, что она не зарегистрирована, не стоит на балансе — но к ней подключены деревенская школа и дома?

Скважину глубиной 50 метров пробурили для нужд местного совхоза, который в 1996 году передал ее местным властям. На учете, вопреки сообщениям СМИ, она стоит: свидетельство о регистрации власти оформили еще в 2011 году, сообщили URA.RU в администрации поселка Первомайского.

Правда ли, что ртуть в скважине нашли практически случайно — решив открыть детский лагерь в школе?

Неправда. «Мы проводим мониторинг питьевой воды два раза в год. В апреле в этой скважине обнаружили превышение ртути», — пояснила URA.RU руководитель отдела Роспотребнадзора в Коркино Александра Кочкина.

Школа №29. Именно со взятых здесь проб началась паника в Шумаках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О найденной в воде ртути объявили с запозданием? Сколько прошло между заборов проб и оповещением населения деревни?

«Забор воды санврачи произвели 26 апреля. Вечером 30 апреля нам позвонили из Роспотребнадзора и сообщили, что есть подозрение на наличие в воде ртути. 1 мая взяли новые пробы и отвезли в Челябинск. В 14:00 нас оповестили, что опасения подтвердились — и через 20 минут ведущий в деревню водопровод был перекрыт, — рассказал URA.RU глава Первомайского Александр Савчук. — На всякий случай мы запретили жителям пользоваться собственными колодцами и скважинами. В 18:00 по деревне начала курсировать бочка с привозной водой».

В СМИ появилась версия, что превышения по ртути на самом деле нет. А виной всему, якобы, ошибка измерения или сбой оборудования.

К сожалению, нет. Результаты анализов проверены и подтверждены неоднократно.

Насколько была превышена норма (ПДК) ртути в скважине?

1 мая — когда от скважины отключили подачу воды в деревню — ее попытались промыть. Воду непрерывно откачивали в течение суток, после чего анализы показали 13-кратное превышение ПДК по ртути. К 8 мая оно снизилось до семикратного.

Так выглядят водонапорная башня и щитовая, откуда подается электричество на насосы скважины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кого увезли из Шумаков в больницу с отравлением?

Власти уже проверили количество вызовов скорой в Шумаки до и после обнаружения ртути. Ни отравлений, ни ухудшения самочувствия, которые можно было бы списать на некачественную воду, не зафиксировано. Поводом для паники стал вызов к бабушке, которой поставили диагноз «острый живот». Но это хирургический термин, относящийся, например, к аппендициту — а не к отравлениям.

Могла ли ртуть попасть в скважину с ближайших предприятий? Например, с Томинского ГОКа (медное месторождение) или Березняковского ГОКа (добыча золота)? Первый горнообогатительный комбинат расположен почти в трех километрах от Шумаков, а второй — почти в девяти километрах.

«Влияние промышленности можно исключить полностью. Специалисты проверили все близлежащие крупные и малых предприятия. В техпроцессе ртуть там не используется, факты хранения или размещения ртути и ртутесодержащих отходов также не выявлены», — заявил URA.RU замминистра экологии региона Виталий Безруков. «Область формирования запасов подземных вод участка водозаборной скважины в поселке Шумаки находится за пределами объектов инфраструктуры Березняковского и Томинского комбинатов. По гидрогеологическим причинам загрязнение воды из-за их деятельности исключено», — добавил Игорь Четверкин, гидрогеолог с 30-летним опытом практической работы.

Подтверждаются ли утверждения чиновников, врачей и горняков еще какими-то фактами и доказательствами?

Да, подтверждаются. Примерно в 200 метрах от «ртутной» скважины практически на той же глубине — 52 и 56 метров (то есть в том же водоносном слое), — расположены еще две частных. И пробы из них абсолютно нормальны. К слову, еще 12 обследованных источников воды (скважины и колодцы) расположены на самых разных глубинах, от 5-8 метров до нескольких десятков метров. И ни в одном из них ртути не обнаружено. С 5 мая шумаковцам разрешили пользоваться водой из собственных источников.

А этот дощатый сарайчик уберегал (но не уберег) от возможных злоумышленников и капризов природы неурядиц саму скважину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Какие остались версии ЧП?

«Вариант с постепенным накоплением природной ртути в водоносном слое можно исключить все по той же причине — иначе повышенные концентрации ртути наблюдались бы и в других скважинах», — заметили в минэкологии Челябинской области. «Причина однозначно техногенная, причем загрязнение часто попадает в подземные воды через накопительную водонапорную башню. Это становится возможным, когда башня заполняется снизу, и насос в скважине отключается и включается по уровню воды в башне. При этом для предотвращения перемерзания обратный клапан рассверливают для сохранения перетока. Косвенно тезис, что загрязнение произошло через накопительную водонапорную башню, подтверждается результатами химических анализов (содержание ртути в башне в два раза выше чем в скважине)», — считает гидрогеолог Игорь Четверкин. И самая конспирологическая версия — намеренное отравление скважины.

Одно из предположений — ртуть просочилась с одной из близлежащих свалок бытовых отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Была ли возможность подлить ртуть в скважину?

«Видите обсадную трубу, которая идет вниз? Если в эти дырочки что-нибудь кинуть, то устроить отравление технически можно. Мы это и полиции рассказали», — говорит Савчук, демонстрируя корреспондентам URA.RU технологические отверстия. Но, по его словам, замок на деревянной будке скважины был не тронут, а ключи от него есть лишь в двух экземплярах — в поселковом отделе ГО и ЧС и у смотрителя, который каждый вечер включал насос и заполнял водой 20-кубовую емкость старой водонапорной башни.

В эти отверстия в крышке обсадной трубы в скважину могла попасть ртуть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рассматривается ли всерьез вариант диверсии, независимо от ее мотивов?

«В ходе совместного разбирательства с представителями правоохранительных и надзорных органов мы просили проверить и такую возможность. Потому что если виновников не находят, то их назначают. Мы считаем необходимым полноценное расследование», — заявила URA.RU глава Коркинского муниципального района Наталья Лощинина. «Проверяются все обстоятельства произошедшего», — кратко прокомментировали URA.RU ситуацию в прокуратуре Челябинской области.

Что будет дальше?

Несчастливая скважина заглушена навсегда. Жителям подключенных к ней 20 домов (около 80 человек) организовали подвоз воды и выдали за счет муниципалитета сертифицированные для пищевых продуктов 50-литровые емкости. В школе до появления нового источника будут пользоваться бутилированной водой.

Четыре раза в день по деревне курсирует бочка с привозной водой. Вечером ее ставят на площадке у местной школы под «присмотром» системы видеонаблюдения Фото: читатель URA.RU