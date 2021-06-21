Куйвашев назвал условие обязательной вакцинации

Евгений Куйвашев рассказал, что обязательная вакцинация будет введена для работников отдельных отраслей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса в Свердловской области будет введена для работников некоторых отраслей, если власти договорятся о строгом плане поставок вакцины в регион. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы рассматриваем вопрос, связанный с обязательной вакцинацией отдельных отраслей», — рассказал Куйвашев во время брифинга, проводимого в группе «ВКонтакте» регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Свердловский губернатор отметил, что работодателям будут предлагать вакцинировать тех сотрудников, которые постоянно общаются с людьми.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал введение обязательной вакцинации от коронавируса. Он не исключил, что соответствующее решение оперштаб примет 22 июня. Орлов подчеркнул, что вакцинация врачей и учителей может стать обязательной.