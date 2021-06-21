21 июня 2021

Куйвашев назвал условие обязательной вакцинации

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Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгений Куйвашев рассказал, что обязательная вакцинация будет введена для работников отдельных отраслей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса в Свердловской области будет введена для работников некоторых отраслей, если власти договорятся о строгом плане поставок вакцины в регион. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Мы рассматриваем вопрос, связанный с обязательной вакцинацией отдельных отраслей», — рассказал Куйвашев во время брифинга, проводимого в группе «ВКонтакте» регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Свердловский губернатор отметил, что работодателям будут предлагать вакцинировать тех сотрудников, которые постоянно общаются с людьми.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал введение обязательной вакцинации от коронавируса. Он не исключил, что соответствующее решение оперштаб примет 22 июня. Орлов подчеркнул, что вакцинация врачей и учителей может стать обязательной.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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