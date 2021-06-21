21 июня 2021

Мэр Екатеринбурга анонсировал обязательную вакцинацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Алексея Орлова перед Гордумой. Екатеринбург
Алексей Орлов отметил, что темпы вакцинации в Екатеринбурге выросли Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов не исключил введение обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом он сообщил во время заседания гордумы, где отчитывался перед депутатами о работе администрации Екатеринбурга в 2020 году, передает корреспондент URA.RU.

«Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации», — сообщил Орлов. Глава Екатеринбурга напомнил, что подобные решения выносит Роспотребнадзор, а также отметил, что в преддверии нового учебного года вакцинация для врачей и учителей будет обязательной.

О том, что введение обязательной вакцинации возможно, ранее сообщил заместитель губернатора Павел Креков. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уже ужесточил контроль за соблюдением масочного режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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