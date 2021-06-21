Сборная России по футболу не смогла выйти в финальную часть Евро-2020 Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша нелестно высказался в адрес футболистов сборной России, вылетевших с Евро-2020. В посте в Instagram он указал, что считает зарплату действующего тренера команды Станислава Черчесова слишком завышенной.

«Футболу быть? Не пора ли вернуть затраты на тренера и извращенцев-игроков в бюджет России?» — написал он в своей публикации.

В беседе с URA.RU Ракша объяснил, почему обозвал российских футболистов. «По капитану сборной, Артему Дзюбе, я думаю, ни у кого не возникло вопросов. Если в целом по команде, то так играть за огромные зарплаты — это извращение», — пояснил он агентству.

Он также сравнил зарплаты главных тренеров сборных России, Бельгии, Финляндии и Дании (команды попали в одну группу на Евро-2020 — прим. ред.). Ракша утверждает, что российский тренер Черчесов получает больше всех: 2,5 млн евро в год. Следом идет тренер бельгийской сборной Роберто Мартинес с гонораром в 1,2 млн евро в год. Тренер Дании Каспер Юлманд в год получает 270 тысяч евро, его коллега из Финляндии Маркку Канерва — 190 тысяч евро.

Сборная России показала в своей группе на Евро-2020 худший результат, заняв последнее место. В решающем матче с командой Дании, где россиянам для выхода в финальную часть турнира достаточно было ничьей, наша команда проиграла со счетом 1:4.

Ранее тюменский экс-депутат Игорь Ракша раскритиковал переговоры Netflix и «Союзмультфильма» о сотрудничестве. До этого он осудил выбранную певицей Манижей Сангин песню для выступления на «Евровидении».