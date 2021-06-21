Полеты будут осуществляться ежедневно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 1 июля авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлота») открывает рейс Москва—Ханты-Мансийск. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet 100. При этом маршрут до столицы ХМАО будет самым протяженным для такого вида самолетов, летающих из Москвы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Расстояние по прямой составляет порядка 1900 км. Это самая протяженная маршрутная линия для самолетов Superjet 100, которые выполняют полеты из Москвы. Согласно расписанию, вылет из Москвы в 01:00, прилет в Ханты-Мансийск в 05:55. Обратный рейс будет вылетать из Ханты-Мансийска в 06:55 и прибывать в Москву в 08:10», — сообщили в авиакомпании.

Рейсы будут выполняться каждый день. Самолеты рассчитаны на перевозку 87 пассажиров: 12 в бизнес-классе и 75 в экономическом. Судя по сайту «Аэрофлота», в будни перелет этим рейсом в Москву из Ханты-Мансийска стоит от 6 тысяч 786 рублей (в эконом-классе) и до почти 30 тысяч рублей (в бизнес-классе).

Ранее URA.RU писало, что «Аэрофлот» запускает дополнительные рейсы в Турцию. Такое решение было принято после открытия страны для российских путешественников.