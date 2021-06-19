«Аэрофлот» запускает дополнительные рейсы в Турцию

Границы с Турцией были закрыты из-за сложной эпидемиологической обстановки Фото: Нина Калинина © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые рейсы из Москвы в Турцию запускает «Аэрофлот». Полеты начнутся с 25 июня, сообщил официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

«Стамбул — увеличение до двух рейсов в день, Анталья — один рейс в день, Бодрум — один рейс в день, Даламан — один рейс в день», — приводит слова Демина ТАСС. Будет ли дальнейшее расширение направлений — покажет загрузка рейсов. «Будем принимать решение в зависимости от фактического спроса», — отметил Демин. Сейчас «Аэрофлот» выполняет два рейса в неделю из Москвы в Стамбул.

Накануне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение восстановить полномасштабное авиасообщение с Турцией. Границы откроются 22 июня. Также решено возобновить авиасообщение с Италией, Бельгией, Болгарией, Ирландией, Кипром, Северной Македонией и Иорданией с 28 июня.