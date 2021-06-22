Экс-соратник Навального раскрыл схему финансирования оппозиции

Американские фонды финансировали оппозицию и Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Оппозицию в России финансировал Запад, используя банковские махинации. Об этом сообщил экс-координатор проекта ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией в России) «Росвыборы», бывший член партии «ПАРНАС» Александр Ларенков.

«Мне доводилось иметь дело с такими американскими фондами, как International Republican Institute (IRI) и National Democratic Institute for International Affairs (NDI), которые раньше вели деятельность в нашей стране. Так, с представителями NDI я встречался в Таллине через „Партию 5 декабря“ и „ПАРНАС“», — цитирует MK.RU Ларенкова.

По его словам, все перечисленные фонды оплачивали перелет, питание и проживание активистов, а самое большое финансирование шло от Фонда Сороса. Кроме денег, в IRI помогали с получением виз. А оппозиция анонимно снимала финансовые средства с карточек юридических лиц. Эмитентами этих карт являлись зарубежные банки. По словам Ларенкова, сейчас все эти фонды переехали за рубеж из-за давления в России.

Ранее другой бывший соратник Алексей Навального, директор ФБК Иван Жданов был объявлен в федеральный розыск. Жданов не исполнил решение суда и не удалил из интернета ролик «Он вам не Димон», передает RT.