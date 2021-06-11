Соратник Навального объявлен в федеральный розыск

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Экс-главу ФБК разыскивают Фото:

Бывший директор «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ иноагентом и экстремисткой организацией) Иван Жданов объявлен в федеральный розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — указано на сайте ведомства. Информацию о том, что Жданова разыскивают по одной из уголовных статей, подтвердил он сам в социальных сетях. По какой статье конкретно, не уточняется.

10 июня Мосгорсуд признал ФБК, а также Штабы Навального экстремистскими организациями. По мнению прокуратуры Москвы, объединения занимаются дестабилизацией социальной и общественно-политической ситуации в России, чтобы изменить основы конституционного строя. Весной 2021 года координатор штабов Леонид Волков объявил о закрытии организаций. Сам Волков находится в международном розыске, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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