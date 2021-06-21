21 июня 2021

Под окнами екатеринбургского ЖК нашли труп в машине

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция обнаружила труп в машине около ЖК «Перемена» Фото:

Жители ЖК «Перемена» в Екатеринбурге обнаружили труп в машине, стоящей под окнами дома. Об этом сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

«Жители обнаружили в машине мужчину без признаков жизни. Им оказался житель Екатеринбурга 1971 года рождения. Видимых телесных повреждений не имеет», — сообщил агентству представитель пресс-группы УМВД России по Екатеринбургу. Он отметил, что причина смерти мужчины пока не установлена.

Один из жильцов дома ЖК «Перемена», пожелавший сохранить анонимность, рассказал URA.RU, что этого мужчину, выпивающего алкоголь в своей машине, заметили еще 28 мая. Однако в тот момент никто не придал этому значения. Полиция обнаружила тело екатеринбуржца в том же автомобиле.

URA.RU не удалось связаться с представителями СУ СК РФ по Свердловской области. В пресс-службе не ответили на звонок корреспондента агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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