В России прививки от коронавируса поставят всем призывникам

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, армия, солдаты, призыв, призывники, отправка в армию, служба, военнослужащие, военная форма
Вакцинация призывников завершится в июле Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вакцинация призывников от коронавируса в России завершится в июле. Об этом рассказал заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов.

«В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля», — сказал Иванов на селекторном совещании. Планируется привить призывников, которых отправляли в армию этой весной.

Прививочная кампания позволила сформировать коллективный иммунитет в Вооруженных силах, сказал Иванов. Об этом сообщает телеканал 360. «На сегодняшний день вакцинированы более 900 тысяч человек, в том числе 85% военнослужащих», — отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает сообщения о дискриминации непривитых россиян. Она назвала правильной идею вакцинации, но отметила, что способы реализации вызывают массовый психоз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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