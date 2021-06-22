В России прививки от коронавируса поставят всем призывникам

Вакцинация призывников завершится в июле Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вакцинация призывников от коронавируса в России завершится в июле. Об этом рассказал заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов.

«В первоочередном порядке проводится вакцинация призывников, которая будет завершена 15 июля», — сказал Иванов на селекторном совещании. Планируется привить призывников, которых отправляли в армию этой весной.

Прививочная кампания позволила сформировать коллективный иммунитет в Вооруженных силах, сказал Иванов. Об этом сообщает телеканал 360. «На сегодняшний день вакцинированы более 900 тысяч человек, в том числе 85% военнослужащих», — отметил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получает сообщения о дискриминации непривитых россиян. Она назвала правильной идею вакцинации, но отметила, что способы реализации вызывают массовый психоз.