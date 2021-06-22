В полиции назвали главную опасность для детей. Это не коронавирус

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Виды Стокгольма. Швеция, жилой дом, архитектура, балкон, окно
Летом в Москве из окон выпало 27 детей Фото:

Одна из главных угроз для детей этим летом — падение из окон, с балконов многоэтажных домов. Об этом заявила замначальника управления по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Москве, подполковник полиции Тамара Королева.

«Уже с начала этого года у нас по Москве зарегистрировано 27 падений малолетних детей из окон в возрасте от года до 13 лет. Пять из них с летальным исходом. В основном это угрожает детям в возрасте до четырех лет, их количество составляет 80% от общего числа зарегистрированных случаев,» — сообщила подполковник полиции в эфире радио «Эхо Москвы».

Она подчеркнула, что основной причиной несчастных случаев — недосмотр родителей. Ежедневно инспекторы по делам несовершеннолетних проводят комплекс мероприятий. Они обходят жилые сектора, посещают образовательные учреждения и проводят разъяснительные работы, размещают памятки, чтобы предотвратить подобные случаи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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