Летом в Москве из окон выпало 27 детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одна из главных угроз для детей этим летом — падение из окон, с балконов многоэтажных домов. Об этом заявила замначальника управления по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Москве, подполковник полиции Тамара Королева.

«Уже с начала этого года у нас по Москве зарегистрировано 27 падений малолетних детей из окон в возрасте от года до 13 лет. Пять из них с летальным исходом. В основном это угрожает детям в возрасте до четырех лет, их количество составляет 80% от общего числа зарегистрированных случаев,» — сообщила подполковник полиции в эфире радио «Эхо Москвы».

Она подчеркнула, что основной причиной несчастных случаев — недосмотр родителей. Ежедневно инспекторы по делам несовершеннолетних проводят комплекс мероприятий. Они обходят жилые сектора, посещают образовательные учреждения и проводят разъяснительные работы, размещают памятки, чтобы предотвратить подобные случаи.