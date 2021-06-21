Свердловчан начнут штрафовать за отсутствие масок

Жители Свердловской области могут получить штраф за отсутствие маски в общественном месте Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области введены штрафы за отсутствие на гражданах медицинских масок в общественных местах. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Если человек не хочет заботиться о своем здоровье, мы позаботимся о здоровье других. И в связи с этим введены штрафы [за отсутствие медицинской маски в общественном месте]», — заявил Куйвашев во время онлайн-трансляции брифинга свердловского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Глава региона отметил, что специалисты контролируют ситуацию с коронавирусом в Свердловской области. Куйвашев заметил, что екатеринбуржцы потеряли бдительность и стали проще относиться к распространению коронавируса.

Весной этого года полиция проводила рейды по выявлению граждан без масок. Ее необходимо носить в общественном месте.