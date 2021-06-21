21 июня 2021

Свердловчан начнут штрафовать за отсутствие масок

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Жители Свердловской области могут получить штраф за отсутствие маски в общественном месте Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области введены штрафы за отсутствие на гражданах медицинских масок в общественных местах. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

«Если человек не хочет заботиться о своем здоровье, мы позаботимся о здоровье других. И в связи с этим введены штрафы [за отсутствие медицинской маски в общественном месте]», — заявил Куйвашев во время онлайн-трансляции брифинга свердловского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Глава региона отметил, что специалисты контролируют ситуацию с коронавирусом в Свердловской области. Куйвашев заметил, что екатеринбуржцы потеряли бдительность и стали проще относиться к распространению коронавируса.

Весной этого года полиция проводила рейды по выявлению граждан без масок. Ее необходимо носить в общественном месте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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