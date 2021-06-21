Медведь вышел из леса и оказался на окраине Сургута Фото: pixabay.com

Очевидцы заметили бегающего медведя в сургутских дворах в районе железнодорожного вокзала. Видео с ним распространяется в социальных сетях.

На записи видно, что медведь оказался во дворе дома на улице Крылова 39/1. Эта многоэтажка находится рядом со школой №29, что вызвало беспокойство у жителей. «Это прям главный вход в школу», — прокомментировала в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» Мария Гаджилова. «Подтверждаю. Был медведь сегодня ночью в том районе», — добавил пользователь с ником Игорь Кесслер.

В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили URA.RU, что от жителей поступали звонки в дежурную часть полиции. «Туда был отправлен полицейский патруль. Но по прибытии на место происшествия наряд его не обнаружил. Скорее всего медведь уже успел скрыться в близлежащей лесополосе», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута URA.RU заявили, что медведя также видели в районе улицы Толстого. «Дважды сотрудники полиции и спасатели реагировали на поступившие сообщения, но в результате поиска животное не обнаружено.При обнаружении медведя следует незамедлительно сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112», — заявили в управлении массовых коммуникаций городской администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что весной медведь был замечен на улицах Нижневартовска. Его появление вызвало переполох среди горожан.