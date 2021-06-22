Депздрав Москвы: переболевшие COVID-19 тоже должны прививаться

В ближайшее время в Москве станет доступна ревакцинация от коронавируса. Уровень антител не имеет значения, сообщил руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
«Уровень антител никакого значения не имеет, он через шесть месяцев такой, который как раз требует ревакцинации. Логика всех событий развития эпидемии к этому подталкивает, я имею в виду нормативное регулирование ревакцинации», — приводит РИА «Новости» слова Хрипуна на конференции «Вакцинация от COVID-19: ответы на главные вопросы». По словам чиновника, сейчас идет нормативное регулирование.
«Через несколько дней это [ревакцинация] будет возможным», — сообщил Хрипун. Так он ответил на вопрос, могут ли в Москве отказать людям, которые поставили прививку полгода назад.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что для ревакцинации подходит вакцина «Спутник V». Препарат подходит даже людям, которые вакцинировались «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком», пишет «Национальная служба новостей».
Ранее вирусолог рассказал, когда нужно делать ревакцинацию от коронавируса. Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков сообщил URA.RU, что ревакцинацию стоит проводить через год после прививки от коронавируса.
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