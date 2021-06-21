Вирусолог пояснил, когда нужно делать ревакцинацию от COVID

На данный момент нет вакцины, которой можно было бы ревакцинироваться от COVID, отметил Петр Чумаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пациентам, поставившим прививку от коронавируса, следует задуматься о ревакцинации только спустя год, после того, как они получили инъекцию против COVID-19. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

«Сейчас рано говорить о ревакцинации. Это может быть через полгода еще, когда будет год с момента начала вакцинации, тогда можно про это думать. Сейчас просто нечем ревакцинироваться», — объяснил URA.RU Чумаков. Вирусолог объяснил, что российская вакцина «Спутник V» способна подавить индийский штамм COVID-19 и без ревакцинации.

По словам вирусолога, пока неясно, какой вакциной следует проводить ревакцинацию. «Сейчас, на данный момент, пока неясно, какой вакциной вообще ревакцинироваться. Считается, что „Спутником V“ лучше не ревакцинироваться, потому что он будет менее эффективен, так как там аденовирусный вектор и там много антител к аденовирусу, и он даст плохой иммунный ответ», — отметил Чумаков.

Руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Ивановского, профессор Александр Бутенко считает, что ревакцинация все-таки способна снизить шансы подхватить коронавирус. «Третья прививка одним и тем же препаратом — это полезная вещь. Она, как правило, показывает более хорошие результаты. Но здесь надо учитывать еще и то, что, возможно, это будет очень актуально при новом варианте коронавируса из Индии», — высказался собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о неизбежности будущей ревакцинации. Тем временем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сказала, что гражданам, которые болели COVID-19, нужно вакцинироваться не ранее, чем через шесть месяцев после выздоровления.