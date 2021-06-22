СМИ: что российские компании предлагают сотрудникам за прививку

Некоторые российские компании проводят розыгрыши призов и дают дополнительные выходные за вакцинацию от коронавируса. СМИ сообщают, что процент вакцинации там превышает средний показатель по стране.
Компания «Алроса» разыгрывает среди вакцинированных сотрудников снегоходы и автомобиль Hyundai Solaris. В компании сообщили, что более 10 тысяч сотрудников начали вакцинацию, а 29% работников поставили обе прививки, сообщает Bloomberg.
Издание уточнило, что Evraz и «Северсталь» разыгрывают денежные и другие подарки. На Магнитогорском металлургическом комбинате дают дополнительный выходной после прививки от коронавируса. «Фосарго» предоставляют сотрудникам приоритет во время распределения путевок на курорты. «Для бизнеса важно укрепить щит против третьей волны пандемии», — отметил гендиректор «Фосарго» Андрей Гурьев. Компании удалось привить от коронавируса около половины своих 18 тысяч сотрудников.
Врач-инфекционист, заведующая отделением восстановительного лечения Видновской РКБ Светлана Малиновская перечислила хронические заболевания, которые являются показанием к вакцинации от коронавируса. Привиться советуют людям с диабетом, гипертонией, ожирением, болезнями сердца и сосудов, пишет «Национальная служба новостей».
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