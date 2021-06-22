В Санкт-Петербурге сломалось метро, пассажиры застрявшего вагона эвакуировались по тоннелю. Туда приехали пожарные и «скорая помощь», сообщают СМИ.
Инцидент произошел на севере Петербурга. «К станции „Парнас“ приехали несколько карет „скорой помощи“ и пожарные. Пока сообщений о том, что кому-то понадобилась медицинская помощь, не сообщалось», — сообщает Пятый канал.
Издание отмечает, что в Петербурге аномальная жара длится несколько дней. Один из составов с пассажирами застрял между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения» из-за проблем в подаче электросети. Люди ждали помощи не менее получаса.
Ранее в Гидрометцентре сообщили о мощных очагах аномальной жары в России. Жара в Европейской части России и в Дальневосточном федеральном округе ожидается до конца недели.
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