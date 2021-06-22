В Петербурге сломалось метро. Люди выбирались по тоннелю. Видео

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, цска, метро
Один из составов застрял между станциями Фото:

В Санкт-Петербурге сломалось метро, пассажиры застрявшего вагона эвакуировались по тоннелю. Туда приехали пожарные и «скорая помощь», сообщают СМИ.

Инцидент произошел на севере Петербурга. «К станции „Парнас“ приехали несколько карет „скорой помощи“ и пожарные. Пока сообщений о том, что кому-то понадобилась медицинская помощь, не сообщалось», — сообщает Пятый канал.

Издание отмечает, что в Петербурге аномальная жара длится несколько дней. Один из составов с пассажирами застрял между станциями «Парнас» и «Проспект Просвещения» из-за проблем в подаче электросети. Люди ждали помощи не менее получаса.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о мощных очагах аномальной жары в России. Жара в Европейской части России и в Дальневосточном федеральном округе ожидается до конца недели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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