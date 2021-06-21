21 июня 2021

Гидрометцентр назвал два мощных очага аномальной жары в России

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Аномальная жара продлится до конца недели Фото:

Очаги температурной аномалии с показателями на 10 градусов выше нормы сейчас занимают территории в Европейской и Азиатской частях России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Территория России сейчас разделена на две части: на Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в западной Сибири очаг холода. Два огромных очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число, на Европейской территории больше 10 градусов аномалия, на Азиатской — больше 12 градусов», — передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что такую погоду определяют два сильнейших антициклона. По словам синоптика, аномальная жара продлится в этих регионах до конца недели. При этом Вильфанд подчеркнул, что температура ниже нормы на 4-7 градусов наблюдается в западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. Синоптики заявили, что 19—22 июня ожидается рекордная жара, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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