Гидрометцентр назвал два мощных очага аномальной жары в России

Аномальная жара продлится до конца недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Очаги температурной аномалии с показателями на 10 градусов выше нормы сейчас занимают территории в Европейской и Азиатской частях России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Территория России сейчас разделена на две части: на Европейской части аномалия очень сильная и в Дальневосточном федеральном округе. Между ними, в западной Сибири очаг холода. Два огромных очага аномалий со значениями, превышающими двузначное число, на Европейской территории больше 10 градусов аномалия, на Азиатской — больше 12 градусов», — передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что такую погоду определяют два сильнейших антициклона. По словам синоптика, аномальная жара продлится в этих регионах до конца недели. При этом Вильфанд подчеркнул, что температура ниже нормы на 4-7 градусов наблюдается в западной Сибири, на востоке Урала и на западе Красноярского края.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. Синоптики заявили, что 19—22 июня ожидается рекордная жара, пишет «Национальная служба новостей».