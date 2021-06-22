22 июня 2021

Зюганов предрек восстановление СССР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возложение цветов к Вечному Огню. Москва, коммунисты, кпрф, зюганов геннадий
Зюганов сравнил воссоединение СССР с Великой Отечественной войной Фото:

СССР был разрушен в результате предательства, что привело к большим потерям. Однако Советская держава неизбежно будет возрождена, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По слова политика, чудовищное предательство в конце 80-х привело к разрушению Советского Союза изнутри. «Плоды Великой Победы были утеряны. Наши потери за последние 30 лет сравнимы с потерями советского народа за время войны с фашизмом. Но мы должны помнить: даже утром 22 июня 1941 года наши деды и прадеды верили в Победу. Добьемся мы ее и сейчас: наша Держава неизбежно будет возрождена во всем своем величии! Наше дело правое, победа будет на нами!», — написал Зюганов в своем telegram-канале.

Ранее лидер КПРФ обвинил первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу СССР Михаила Горбачева в предательстве родины. По словам политика, они виноваты в том, что люди не получили жилье. Также Зюганов отмечал, что бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв во времена перестройки бросил вызов «предателям, разрушающим нашу страну», передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...