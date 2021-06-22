Зюганов предрек восстановление СССР

СССР был разрушен в результате предательства, что привело к большим потерям. Однако Советская держава неизбежно будет возрождена, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
По слова политика, чудовищное предательство в конце 80-х привело к разрушению Советского Союза изнутри. «Плоды Великой Победы были утеряны. Наши потери за последние 30 лет сравнимы с потерями советского народа за время войны с фашизмом. Но мы должны помнить: даже утром 22 июня 1941 года наши деды и прадеды верили в Победу. Добьемся мы ее и сейчас: наша Держава неизбежно будет возрождена во всем своем величии! Наше дело правое, победа будет на нами!», — написал Зюганов в своем telegram-канале.
Ранее лидер КПРФ обвинил первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу СССР Михаила Горбачева в предательстве родины. По словам политика, они виноваты в том, что люди не получили жилье. Также Зюганов отмечал, что бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв во времена перестройки бросил вызов «предателям, разрушающим нашу страну», передает RT.
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