Лидер КПРФ возмутился повышением ипотечных ставок Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов обвинил первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу СССР Михаила Горбачева в том, что люди не получили жилье, и назвал их предателями. Политик возмутился, что Сбербанк повышает ставки по ипотеке и вспомнил, что КПСС еще в 1986 году хотела решить проблему жилья.

«Это гарантировало советским гражданам не только получение квартир, но и замену аварийного жилья. Предатели — Горбачев, Ельцин и иже с ними — лишили нас этого. Сбербанк повысит ставки по ипотеке. В этом и есть вся суть „рынка“, где на первом плане — прибыль, а не забота о людях», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Планировалось решить проблему с жильем к 2000 году.

Депутат отметил, что Ельцин был руководителем комиссии по строительству в Верховном Совете и поспособствовал закрытию Министерства строительства в 1989 году, которое должно было заниматься программой «Жилье-2000». «Замечу, что благодаря набранным в СССР темпам строительства к 2000 году могло быть введено до 2 800 млн м² жилья», — сказал Зюганов.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысит ставки по ипотеке. Ставка выросла на 0,4%. С учетом первоначального взноса 20% и скидок ставка выросла до 7,7%. Около 30% россиян отказываются от ипотеки после одобрения кредита, согласно исследованию, пишет агентство Nation News.