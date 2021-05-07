07 мая 2021

Зюганов назвал фамилии главных предателей России. «Лишили людей жилья»

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, зюганов геннадий
Лидер КПРФ возмутился повышением ипотечных ставок Фото:

Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов обвинил первого президента России Бориса Ельцина и экс-главу СССР Михаила Горбачева в том, что люди не получили жилье, и назвал их предателями. Политик возмутился, что Сбербанк повышает ставки по ипотеке и вспомнил, что КПСС еще в 1986 году хотела решить проблему жилья.

«Это гарантировало советским гражданам не только получение квартир, но и замену аварийного жилья. Предатели — Горбачев, Ельцин и иже с ними — лишили нас этого. Сбербанк повысит ставки по ипотеке. В этом и есть вся суть „рынка“, где на первом плане — прибыль, а не забота о людях», — написал Зюганов в своем telegram-канале. Планировалось решить проблему с жильем к 2000 году.

Депутат отметил, что Ельцин был руководителем комиссии по строительству в Верховном Совете и поспособствовал закрытию Министерства строительства в 1989 году, которое должно было заниматься программой «Жилье-2000». «Замечу, что благодаря набранным в СССР темпам строительства к 2000 году могло быть введено до 2 800 млн м² жилья», — сказал Зюганов.

Ранее стало известно, что Сбербанк повысит ставки по ипотеке. Ставка выросла на 0,4%. С учетом первоначального взноса 20% и скидок ставка выросла до 7,7%. Около 30% россиян отказываются от ипотеки после одобрения кредита, согласно исследованию, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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