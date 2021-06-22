В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена

В США задержали мужчину, который угрожал убить американского лидера Джо Байдена и членов Конгресса. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.
Как сообщают в ведомстве, 58-летний Джон Аренс отправлял сообщения местному телеканалу с мая по июнь 2021 года. В своих посланиях мужчина требовал, чтобы ему заплатили крупную сумму, иначе он убьет Байдена, членов конгресса и их родственников, передает сайт
Аренса арестовали 18 июня в Талсе. Предполагается, что в ходе допроса он признался в отправке сообщений, передает министерство. При это какое наказание грозит мужчине, еще неизвестно. Однако в ведомстве уточнили, что угрозы чиновникам в онлайне чреваты последствиями.
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