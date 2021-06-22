22 июня 2021

В США арестовали мужчину, который хотел убить Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден, байден джо
Житель США угрожал убить Байдена Фото:

В США задержали мужчину, который угрожал убить американского лидера Джо Байдена и членов Конгресса. Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

Как сообщают в ведомстве, 58-летний Джон Аренс отправлял сообщения местному телеканалу с мая по июнь 2021 года. В своих посланиях мужчина требовал, чтобы ему заплатили крупную сумму, иначе он убьет Байдена, членов конгресса и их родственников, передает сайт MK.RU.

Аренса арестовали 18 июня в Талсе. Предполагается, что в ходе допроса он признался в отправке сообщений, передает министерство. При это какое наказание грозит мужчине, еще неизвестно. Однако в ведомстве уточнили, что угрозы чиновникам в онлайне чреваты последствиями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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