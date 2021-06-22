22 июня 2021

Врач раскрыл глобальные последствия отказа от вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции в городской больнице №1. Челябинск, укол, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, коронавирус, прививка от ковид
Врач заявил, что низкие темпы вакцинации могут привести к кардинальным мутациям COVID Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут „работать“. Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам врача, цель мутаций заключается в повышении выживаемости вируса и его распространенности во внешней среде. Они происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой. Однако, по словам Позднякова, когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует, и он не успевает мутировать. Поздняков также заявил, что в будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе и в Крыму. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российским студентам нужно пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года, лучше — до середины июля, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...