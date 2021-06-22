Врач раскрыл глобальные последствия отказа от вакцинации

Врач заявил, что низкие темпы вакцинации могут привести к кардинальным мутациям COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Низкие темпы вакцинации населения России могут привести к кардинальным мутациям коронавируса. Об этом заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Если темпы вакцинации останутся низкими, вирус может мутировать до такой степени, что имеющиеся вакцины перестанут „работать“. Это может произойти, если среди населения не будет достаточного количества людей с подготовленной иммунной системой, то есть вакцинированных или переболевших», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

По словам врача, цель мутаций заключается в повышении выживаемости вируса и его распространенности во внешней среде. Они происходят, когда вирус долго находится в одном организме и пытается бороться с иммунной системой. Однако, по словам Позднякова, когда вирус попадает уже в подготовленный организм, иммунная система быстрее реагирует, и он не успевает мутировать. Поздняков также заявил, что в будущем может появиться мутантный вирус, который сможет избежать иммунного ответа вакцинированных, но на это должно уйти очень много времени.

Обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда категорий граждан введена в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Тверской, Тульской, Кемеровской, Сахалинской, Нижегородской, Мурманской областях, а также в Ненецком автономном округе и в Крыму. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что российским студентам нужно пройти вакцинацию от коронавируса до начала учебного года, лучше — до середины июля, передает телеканал 360.