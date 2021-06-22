Банки начнут подключать карты «Мир» к Google Pay

Карты национальной платежной системы «Мир» можно будет подключать к сервису бесконтактной оплаты Google Pay с 26 октября 2021 года. Об этом сообщается в информационном бюллетене, который платежная система направила в кредитные организации.
Как пишут «Известия», представитель «Мира» подтвердил, что функция станет доступна осенью. Однако срок внедрения будет индивидуальным для каждого участника. Уточняется, что новые возможности позволят повысить число операций через национальную систему на 10—25%.
По данным издания, МКБ и РСХБ собираются подключить карты «Мир» к Google Pay до конца 2021 года. ПСБ, Почта банк, ВТБ, Росбанк, а также «Дом.РФ» планируют быть среди первых банков, предоставивших эту возможность для клиентов. Возможность реализации оплат «Миром» через Google Pay будет рассмотрена также в Газпромбанке, Ак Барс банке, УБРиРе.
Ранее в ПФР сообщили, что пенсионерам и получателям соцвыплат необходимо оформить карту платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года. Также сообщается, что при переходе на национальную платежную систему «Мир» гражданам не требуется информировать ПФР о смене счета. На граждан, проживающих за границей, данное нововведение не распространяется.
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